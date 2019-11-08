Şeyma Subaşı iç çamaşırı giymedi derin yırtmaçlı pozlarına tepkiler çığ gibi büyüdü
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden Şeyma Subaşı'nın paylaştığı son pozları, binlerce kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
İtalyan DJ Guido Senia ile Miami tatilini bitirip İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı, gelir gelmez paylaştığı pozlarla takipçileri tarafından adeta linç edilmeye başlandı. Subaşı, derin yırtmaçlı elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyince, paylaştığı pozları 'yok artık' dedirtti.
Siyah-beyaz zebra desenli elbisesiyle kamera karşısına geçen Subaşı, o anları sosyal medya hesabından, "Kahvenizi sıcak seviyorsanız kahve kupanız olabilir miyim?" notuyla paylaştı.
Eleştiriler gecikmedi: Subaşı'nın mutfak tezgahında oturarak verdiği pozlar kısa süre içerisinde 150 bin beğeniye yaklaştı. Ancak Subaşı'nın fotoğrafını beğenenlerden çok, onu eleştirenler vardı.
Subaşı'nın fotoğraflarını fazlasıyla cesur ve abartılı bulan takipçiler, tepkilerini yorum yaparak dile getirdi. İşte Şeyma Subaşı'nın olay yaratan pozlarına gelen yorumlardan bazıları...