Şeyma Subaşı 'Hepiniz bunu soruyorsunuz' diyerek sevgilisiyle romantik paylaşımlar yaptı

Guido Senia ile sosyal medyada hem romantik paylaşımlar hem de yorumlar yapan Şeyma Subaşı, sevgilisinin doğum günü için gittiği Ibiza'dan romantik paylaşımlarda bulundu. Subaşı, kutlama gecesinden sevgilisi ile çekilen karesini, "Çünkü hepiniz bunu soruyorsunuz. Tamam, yeterli..." notuyla yayınladı.