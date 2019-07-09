Şeyma Subaşı 'Hepiniz bunu soruyorsunuz' diyerek sevgilisiyle romantik paylaşımlar yaptı
Şu sıralar çıkardığı Sadece Şeyma kitabıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, sevgilisinin doğum günü için gittiği Ibiza'dan sevgilisi Guido Senia ile romantik paylaşımlar yaptı.
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile Silivri Adliyesi'nde sürpriz bir şekilde boşanmanın ardından italyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hayatının birçok kesitini sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı'nın sevgilisi ile paylaşımları da dikkat çekiyor.
Guido Senia ile sosyal medyada hem romantik paylaşımlar hem de yorumlar yapan Şeyma Subaşı, sevgilisinin doğum günü için gittiği Ibiza'dan romantik paylaşımlarda bulundu. Subaşı, kutlama gecesinden sevgilisi ile çekilen karesini, "Çünkü hepiniz bunu soruyorsunuz. Tamam, yeterli..." notuyla yayınladı.
Subaşı'nın paylaşımına yorum sınırlaması koyması dikkatlerden kaçmadı. Sevgilisinin ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Subaşı, Guido Senia ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Guido Senia ise sosyal medya hesabından, "Doğum günü dilekleri için herkese teşekkürler" notunu paylaştı.