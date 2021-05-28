Şeyma Subaşı hamile iddiası eliyle karnını gizlese de saklayamadı 'Bebek göründü'
Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddiası dilden dile yayıldı. Mohammed Alsalouissi ile evlenmeyi planlayan Subaşı'na 'Hamilesin' yorumları yağdı.
Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsalouissi ile kısa sürede evlilik kararı aldı. Sevgilisini Türkiye'ye getiren Subaşı, ailesiyle de tanıştırdı. Hatta ilk kez evleneceklerini de Türkiye'de katıldığı bir programda söyledi.
Ardından ise evlilik hazırlıkları hız kazandı.Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, Mohammed Alsaloussi ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu açıkladı.
Subaşı'nın evlilik hazırlığı ve son görüntüsü hamilelik iddialarını da alevlendirdi. Bu kadar kısa sürede evlenmek istemesi ve anında hazırlıklara başlanması Şeyma Subaşı'nın hamile olduğuna yoruldu.
Mohammed Alsaloussi ile tatilin keyfini çıkaran Şeyma Subaşı, İspanya'nın Ibiza adasında çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam etti. Bir hamilelik iddiası da buradan patlak verdi.