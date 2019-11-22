Şeyma Subaşı hakkında şok iddia! Avukat ifşa etti Bebek'teki kafesine haciz geldi

Şeyma Subaşı'nın kafesinin açılışına birbirinden ünlü isimler mekana gelirken 1. yılı kutlamasında ise o ünlü isimlerden eser kalmamış, Subaşı'nın kafeden gelir elde etmediği iddia edilmişti hatta Subaşı'nın parasız kaldığı için yeni projesi YouTube kanalını devreye soktuğunu da söyleyenler olmuştu.