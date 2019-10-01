Şeyma Subaşı Guido Senia'ya göğüs dekolteli yatak pozuyla gönderme yaptı

Fenomen Subaşı, saçlarını kalp şekline haline getirerek yatakta verdiği pozu ile istemsizce de olsa göğüs dekoltesi de vermiş oldu. Bu pozu kalp emojisiyle sosyal medyaya yükleyen Subaşı, amacına ulaştı ve sevgilisi Guido da fotoğrafını beğendi.