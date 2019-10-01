Şeyma Subaşı Guido Senia'ya göğüs dekolteli yatak pozuyla gönderme yaptı
Şeyma Subaşı, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu.
Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarıyla gündemde yer bulmaya çalışan Şeyma Subaşı, yine bir pozuyla sosyal medyaya damga vurdu.
Sevgilisi Guido Senia ile sosyal medyadan takipleşmeyi bırakan ama fotoğrafları silmeyen Subaşı'nın umut ettiği barışmanın gerçekleştiği konuşulurken Subaşı, kalpli yatak pozuyla sevgilisine gönderme yaptı.
Fenomen Subaşı, saçlarını kalp şekline haline getirerek yatakta verdiği pozu ile istemsizce de olsa göğüs dekoltesi de vermiş oldu. Bu pozu kalp emojisiyle sosyal medyaya yükleyen Subaşı, amacına ulaştı ve sevgilisi Guido da fotoğrafını beğendi.
İtalyan DJ Guido Senia ile son zamanlarda bir ayrılıp bir barışan Şeyma Subaşı'nın bu fotoğrafı takipçileri tarafından ''Sevgilisine gönderme yapıyor'' olarak algılandı.