Şeyma Subaşı Guido Senia'dan ayrıldı onun uğruna Acun'dan boşanmıştı
Acun Ilıcalı'dan italyan Dj Guido Senia ile aşk yaşamak için boşanan Şeyma Subaşı sevgilisinden ayrıldı.
Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kalmanın ardından sürpriz bir kararla boşanan Şeyma Subaşı, ayrılığın ardından kısa bir süre sonra İtalyan Dj Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamış, sevgilisi için sıklıkla Ibiza'ya gidip geliyordu ki Subaşı, yine aradığı mutluluğu bulamadı.
Uğruna geçtiğimiz günlerde italyanca öğrenmeye başlayacağını duyuran hatta italyanca öğrenmek için takipçilerinden yardım isteyen Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile yollarını ayırdı. İkili birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmelerine rağmen beraber çekildikleri fotoğrafları ise henüz kaldırmadı.
Öte yandan Şeyma Subaşı, son zamanlarda sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelirken son paylaşımı da olay yarattı.
Subaşı, arkadaşının tasarladığı bir kıyafetle poz verdi, derin bir sırt dekoltesine sahip olan elbisesiyle paylaştığı ikinci fotoğraftaki ayrıntı ise dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.