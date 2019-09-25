Şeyma Subaşı Guido Senia'dan ayrıldı onun uğruna Acun'dan boşanmıştı

Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kalmanın ardından sürpriz bir kararla boşanan Şeyma Subaşı, ayrılığın ardından kısa bir süre sonra İtalyan Dj Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamış, sevgilisi için sıklıkla Ibiza'ya gidip geliyordu ki Subaşı, yine aradığı mutluluğu bulamadı.