Şeyma Subaşı Guido Senia ile öpüşürken yakalandı! Romantik doğum günü kutlaması

Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra italyan sevgilisi DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Ibiza'da bir parti ile sevgilisinin doğum gününü kutladı. Renkli görüntülere sahne olan partide Şeyma Subaşı'nın Guido Senia'yı dudağından öpmesi dikkat çekti.