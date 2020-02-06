Şeyma Subaşı derin dekolteleriyle geceye damga vurdu seksi hali olay oldu
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Özgür Masur'un ilk imza koleksiyonunun tanıtımına derin bacak ve göğüs dekolteli elbisesiyle damga vurdu.
Sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, dün akşam gerçekleşen tasarımcı Özgür Masur'un ilk imza koleksiyonunun tanıtımında geceye damga vurdu. Ünlü yağmurunun yaşandığı gecede tercih edilen Özgür Masur kıyafetlerinden en dikkat çekeni Subaşı'nın elbisesi oldu.
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Derin bacak ve göğüs dekoltesi tercih eden Subaşı hem şık hem de oldukça seksi bir görünüm elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Subaşı, geceden fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan ''Çok tatlı değil mi?'' notuyla yayımladı.
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Şeyma Subaşı'nın Instagram'da yayımladığı pozlarına beğeni yağarken birçok takipçisi de çok beğendiğini dile getirdi.
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Öte yandan geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı, iç çamaşırsız pozuyla sosyal medyanın diline fena düştü.
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