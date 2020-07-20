Şeyma Subaşı dergiye verdiği kapak fotoğraflarıyla 'Yok artık' dedirtti eleştiri yağdı
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Elle Dergisi için verdiği pozlarla görenlerin hedefi oldu. Şeyma Subaşı, yine yaptı yapacağını dedirtti.
Sosyal medya fenomenliğinin ardından birçok kişi gibi kendi markasını çıkaran Şeyma Subaşı, markasının tanıtımları için yapmadığını bırakmadı. Son zamanlarda gündemde kendi markasıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu kez Elle Türkiye Dergisi'ne kapak olduğu fotoğraflarla olay oldu.
Tekstil sektörüne atılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabı üzerinden Elle için çekilmiş pozlarını, ''Nasıl güzel bir çekim oldu bu! Hepinizi ellerine sağlık!" diyerek paylaştı.
Şeyma Subaşı'nın dergi kapağı için verdiği pozu görenler ise ''O nasıl duruş'' diyerek fotoğrafa eleştiri yağdırdı. Subaşı'nın verdiği pozu komik bulanların olduğu kadar saçma bulanlar da vardı.
Yine Şeyma Subaşı'nın fotoğraflarını da beğenenler oldu. Didem Soydan, bu isimlerden biri oldu. Soydan, hem beğendi hem de yorumunu yaptı.