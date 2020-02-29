Şeyma Subaşı Demet Akalın'ı çıldırttı sevgilisiyle öpüşme videosuna isyan etti
Demet Akalın, İdlib'de şehit olan 33 askerimizin ardından sosyal medyada sevgilisi Guido Senia ile öpüşme videosu yayımlayan Şeyma Subaşı'na ateş püskürdü.
Suriye'nin İdlib kentinde hain hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan kalleş saldırının ardından birçok ünlü isim gibi Demet Akalın da sosyal medya hesabından tepki gösterdi, yiten 33 canımız için baş sağlığı diledi. Konserlerini iptal eden Akalın, şehitlerimizin ardından tepkisiz kalan isimlere de ateş püskürdü.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi olan şimdilerde İtalyan DJ ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı ise yaptığı paylaşımla herkesi olduğu gibi Demet Akalın'ı da çileden çıkardı.
Şimdilerde sevgilisi ve kızı Melisa ile yurt dışında tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisiyle öpüşürken çektiği anların görüntüsünü paylaştı.
Paylaşımı kısa sürede tepki çeken Subaşı, hemen ardından Türk Bayrağı fotoğrafı paylaşarak altına, "Başımız sağ olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum, dualarım onlarla. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum" notunu düştü.