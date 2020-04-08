Şeyma Subaşı çıplak pozlarını paylaştı Demet Akalın'ın yorumu olay yarattı
Binlerce insanın kullandığı sosyal medya hesabı Instagram'da ortaya çıkan yeni akıma Şeyma Subaşı, Enis Arıkan da katıldı. İkili, yastıkla çıplak pozlarını paylaştı. Demet Akalın, bu paylaşımlara ateş püskürdü.
Şeyma Subaşı, Instagram fenomeni olunca yeni akımdan da eksik kalmadı. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle herkes eve kapanmışken sosyal medya hesabı Instagram'da yeni bir akım ortaya çıktı. ''Pillowchallenge'' denen yastıkla çıplak poz verme akımına Şeyma Subaşı, Eda Taşpınar ve Enis Arıkan katıldı.
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Ünlü Influencerlar'ın da katıldığı akıma ilk tepki ise sivri diliyle bilinen Demet Akalın'dan geldi. Demet Akalın, sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:
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''Ay kandil bugün oturun dua edin. Ay ay ay g.t bacak görmekten!!!''
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Demet Akalın'ın bu yorumuna ise sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Akalın'a ''Fotoğrafta ne g.t var ne de bacak. Kandil günü hayal dünyan süper'' gibi yorumlar yaptı.
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