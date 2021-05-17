Şeyma Subaşı bunu da yaptı 'Pes' dedirten paylaşım 'Ele bak ayıp ama artık yeter!'
Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımları 'pes' dedirtti. Sevgilisi Mohammed Alsalouissi ile uygunsuz pozlarını paylaştı.
Son olarak Şeyma Subaşı, Mohammed Alsalouissi ile evleneciğini duyurdu. Henüz 5 aylık ilişkisi olan Subaşı, evlilik tarihinin de pek de geç olmadığını söyledi. Hatta geçtiğimiz günlerde de düğüne kimlerin geleceğini planladığına dair bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
Subaşı'nın takipçileri şaşkınlıkla düğün hazırlıklarına şahit olurken son paylaşımlarla neye uğradıklarını şaşırdılar. Subaşı, bu kez de Alsalouissi ile uygunsuz pozlarını Instagram'da yayımladı.
Subaşı'nın tanga bikinisiyle beraber sevgilisi Mohammed Alsalouissi'ye sarılmış halleri 'pes' dedirtti. Subaşı, bu paylaşımlarının altına ise şunları yazdı:
"Seninle olacak her şey için çok heyecanlıyım. Seninle bir peri masalı geleceği yaşamak için sabırsızlanıyorum aşkım. Her şey mükemmel olacak kalbimin derinliklerinde hissediyorum"