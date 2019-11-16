Şeyma Subaşı bu sefer de direk dansı yaptı ağızları açık bıraktı
Acun Ilıcalı'ya attığı mesajı olay yaratan Şeyma Subaşı bu sefer de yaptığı direk dansı ile ağızları açık bırakınca gündem oldu.
Miami tatili öncesi eski eşi Acun Ilıcalı, canlı yayındayken para istediği mesajı ifşa olan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Her yaptığı olay yaratan Subaşı, bu kez kendi manşetini kendi attı.
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Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırsız pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı, bu sefer de direk dansı yaptığı anların videosunu paylaştı. Subaşı'nın videosu kısa sürede binlerce kez görüntülendi.
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Yaptığı her paylaşımla haber olan Subaşı, bu konuyu tiye aldı. Subaşı videosunu "Flash Flash Şeyma Subaşı direk dansı yaptı. İşte o görüntüler... Ama 'direk' yakında Youtube kanalımda" notuyla yayınladı.
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Öte yandan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğraflarıyla da ağzıları açık bırakmıştı.
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