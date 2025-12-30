Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü havalimanında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınırken , yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.