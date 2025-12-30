Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü havalimanında gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme...
Geçtiğimiz haftalarda ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni gözaltılar yapılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınırken , yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamınsa hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'na inen Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alındı.