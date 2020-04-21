Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'nın Instagram canlı yayına girip yorum bıraktı

Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde ve boşanmanın ardından gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, hala Ilıcalı ile ortak kızları olması nedeniyle iletişimi kesmedi hatta zaman zaman Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı açıklamaları olay dahi yaratıyor. Subaşı, Ilıcalı ile beraber anılmaktan hoşlanıyor gibi duruyor.