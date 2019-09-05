Şeyma öğretmenin platonik katili : 'Ben evdeyken değişik öksürüyordu'
KONYA'da 25 yaşındaki Şeyma Sarı'yı ve annesiyle kardeşini öldüren Muzaffer Canpolat'ın ifadesi ortaya çıktı. Söyledikleri akıl karı değil.
KONYA'da platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla öldüren, anneleri Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan 53 yaşındaki Muzaffer Canpolat hakkında iddianame hazırlandı. Hakkında 2 kez müebbet hapis ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza verilmesi istenilen iddianamede Canpolat'ın ifadesi şaşkına çevirdi.
Olay, ayakkabı atölyesinde çalışan, 3 çocuk babası Muzaffer Canpolat'ın yaşadığı Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Revan Sokak'taki apartmanda 27 Haziran günü meydana geldi. 2014 yılında Hollanda'dan ülkeye dönen ve eşinden ayrı olduğu için yalnız yaşayan Muzaffer Canpolat, karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden ayrıldığını görünce, eline aldığı tabancasını arkasına gizleyip, evden çıktı. Canpolat, kapıda bekleyen Hacer Sarı ile kızları Şeyma ve Tuğba'nın yanına gitti.
İddiaya göre ''Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup, halledelim'' diyen Canpolat'a Hacer Sarı ''Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok'' yanıtını verdi. Bu sırada kendilerine yaklaşan Canpolat'ı itti. Canpolat da arkasında gizlediği tabancayı çekip, Hacer Sarı'yı başından vurdu. Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı, evin içine kaçtı. Peşlerinden gelen Muzaffer Canpolat, odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya tabancayla vurarak yaraladı. Canpolat, yakındaki polis merkezine giderek, teslim oldu.
Doğum gününde öldürülen Şeyma öğretmen
Katil zanlısı Şeyma öğretmeni kalbinden vurarak öldürdü. Doğum gününde yaşamını yitiren Şeyma öğretmene platonik aşk besleyen Muzaffer Canpolat akıllara zarar şeyler anlattı:
-"2014 yılında Hollanda'dan geldim. Tuğba ve Şeyma'yı çocukluklarından beri tanırım. Şeyma'nın bana karşı hareketlerinden dolayı değişik duygular içerisine girdim.