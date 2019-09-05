Şeyma öğretmenin platonik katili : 'Ben evdeyken değişik öksürüyordu'

İddiaya göre ''Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup, halledelim'' diyen Canpolat'a Hacer Sarı ''Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok'' yanıtını verdi. Bu sırada kendilerine yaklaşan Canpolat'ı itti. Canpolat da arkasında gizlediği tabancayı çekip, Hacer Sarı'yı başından vurdu. Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı, evin içine kaçtı. Peşlerinden gelen Muzaffer Canpolat, odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya tabancayla vurarak yaraladı. Canpolat, yakındaki polis merkezine giderek, teslim oldu.