Şeyma Korkmaz yurt dışından teklif aldı! Ücreti dudak uçuklattı
31 yaşındaki genç oyuncu Şeyma Korkmaz reklam filminde oynaması için yurt dışından teklif aldı.
2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle kariyerine başlayan Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurmuştu. Ortadoğu ve Arap dünyasında büyük hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz'a Ortadoğu'dan milyonluk bir teklif geldi.
Yıllarca bir günlük dizide rol alan ve adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Şeyma Korkmaz'a bir su firmasının reklamlarında oynaması için 200 bin dolar (1 Milyon 450 bin TL) teklif yapıldığı öğrenildi.
Yıllarca bir günlük dizide rol alan ve adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Şeyma Korkmaz'a bir su firmasının reklamlarında oynaması için 200 bin dolar (1 Milyon 450 bin TL) teklif yapıldığı öğrenildi.
Çekimlerinin yıl sonu yapılması planlanan reklam filmi sadece Ortadoğu'da yayınlanacak. Ünlü oyuncu geçen yıl da bir Türk Mobilya firmasının Fas ve Lübnan'daki reklam yüzü olmuştu.