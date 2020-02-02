Seyirci neye uğradığını şaşırdı TRT 1'in sevilen dizisi final kararı aldı
Televizyon ekranlarında yaprak dökümü hız kaybetmeden devam ediyor. Bu kez TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final kararı aldı.
İddialı diziler bir bir final yaparken hayranlarını üzen bir haber TRT 1 ekranlarından geldi. 2 sezondur ekranlarda yer alan TRT 1 dizisi ani bir kararla final yapacağını duyurdu.
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İki sezondur TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam eden Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür'ün başrolünde olduğu Vuslat dizisi ekranlara veda ediyor.
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Vuslat dizisi TRT 1 ekranlarına 44. bölümüyle veda etmeye hazırlanıyor.
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Pelin Uluksar, Erdem Akakçe, Gamze Süner Atay, Murat Karasu, Osman Alkaş ve Gözde Kaya gibi oyuncuları buluşturan dizinin ana hikayesi Betül Yağsağan imzası taşıyor. Aybars Bora Kahyaoğlu ve Selman Kılıçarslan'ın yazdığı dizi 2 sezondur TRT1'de ekrana geliyor.
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