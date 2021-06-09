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Seyirci isyan etti Masumlar Apartmanı'nın son sahnesi üzdü! Farah Zeynep Abdullah'tan yalanlama

Seyirci isyan etti Masumlar Apartmanı'nın son sahnesi üzdü! Farah Zeynep Abdullah'tan yalanlama

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı sezon finali sahnesiyle herkesi üzerken Farah Zeynep Abdullah'tan gelen yalanlama olay oldu. Twitter Masumlar Apartmanı tweetleriyle yıkıldı.

Seyirci isyan etti Masumlar Apartmanı'nın son sahnesi üzdü! Farah Zeynep Abdullah'tan yalanlama

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam ekrana gelen 37. bölümüyle geldi. Sezon finali yapan dizi seyircileri ekran başına kilitledi.

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Seyirci isyan etti Masumlar Apartmanı'nın son sahnesi üzdü! Farah Zeynep Abdullah'tan yalanlama

Masumlar Apartmanı son bölümde İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrendikten sonra onu terk etti. 

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Seyirci isyan etti Masumlar Apartmanı'nın son sahnesi üzdü! Farah Zeynep Abdullah'tan yalanlama

 Ancak Naci ve Safiye'nin anlattıklarından etkilenen İnci, Han'a geri dönmeye karar verdi. O anlarda ise Han, İnci'nin kaldığı otele doğru gitmeye başladı. 

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Seyirci isyan etti Masumlar Apartmanı'nın son sahnesi üzdü! Farah Zeynep Abdullah'tan yalanlama

Hamile olduğu da ortaya çıkan İnci kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı.

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