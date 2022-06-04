Seyhan Soylu uzaya gitmek için 1 milyon doları gözden çıkardı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın başlatmış olduğu bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderimesi için aday belirleme başvuruları başlamış bulunmakta. Sisi lakaplı Seyhan Soylu, Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Gider misiniz?' sorusuna uzaya gidebilmek için bir milyon dolar vermeyi kabul ettiği cevabını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100. yılında Milli Uzay Projesi kapsamında belirlenen ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ görevini başlattıklarını açıklamıştı.
Adayların belirlenmesi için başvurular başlamış ve 460 adayın da ön kriterleri geçtiği bilgisi verilmişti. Adaylar arasında uygun kriterleri tamamlayan 2 Türk vatandaşının seçilerek uzay yolculuğu yapacağı açıklanmıştı.
Başvuruların kabul edilmeye başladığı bilgisini veren Gökay Kalaycıoğlu Seyhan Soylu’ ya dönerek “Gider misiniz?” diye sorunca Seyhan Soylu “Gider misiniz? değil, başvurdum zaten. O 36 Bin adaydan biri benim” diyerek herkesi şaşırttı.
Bunun üzerine Gökay Kalaycıoğlu “Bu 460 adayın içinde misin peki? Kriterleri sağlıyor musun?” diye sorunca Seyhan Soylu “Kriterleri sağladığımla ilgili de mail geldi."