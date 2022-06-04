Seyhan Soylu uzaya gitmek için 1 milyon doları gözden çıkardı!

Başvuruların kabul edilmeye başladığı bilgisini veren Gökay Kalaycıoğlu Seyhan Soylu’ ya dönerek “Gider misiniz?” diye sorunca Seyhan Soylu “Gider misiniz? değil, başvurdum zaten. O 36 Bin adaydan biri benim” diyerek herkesi şaşırttı.