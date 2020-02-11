Seyhan Soylu (Sisi) çarşaf giyip peçete taktı eşi bakın kim çıktı
Seyhan Soyl, üçüncü evliliğini oğlu yaşındaki Rizeli bir işadamı ile yaptı. Sisi, düğünde çarşaf giyip peçe taktı. Yaptığı açıklamalarla yine şaşırttı.
Ünlülerin menajeri olarak bilinen Sisi lakaplı Seyhan Soylu, üçüncü evliliğini, Rizeli iş insanı Fahri Yazıcı ile gerçekleştirdi... Sisi, çarşaf giyip peçe taktı ve bundan sonra İslami usullere göre yaşayacağını açıkladı.
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Kritik zamanlarda üstlendiği görevler ve yaptığı açıklamalarla ünlenen "Sisi" lakaplı trans birey Seyhan Soylu üçüncü evliliğini, Rizeli iş insanı Fahri Yazıcı ile gerçekleştirdi.
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Evliliğini “İslami kurallara” göre yaptığını duyuran Sisi, nikahında peçe taktı. Nikah öncesi evde imam eşliğinde Kuran-ı Kerim okuttu. Sisi, törende yaptığı açıklamada “İslami kurallara göre hayatımı idame ettirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
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