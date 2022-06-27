Seyhan Soylu, Ata Çağlayan ile örfi nikah kıydı! Bomba açıklamaları kriz çıkardı: ''Ahirette buluşmak istedik''

'Örfi nikahla evlendik, diğer ritüellere başlıyoruz'

Seyhan Soylu, Instagram hesabından yaptığı nikah paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ata Çağlayan'la örfi nikah ile evlendik. Haftaya diğer ritüellere başlıyoruz. Her din, mezhep, inançta evlenip ahirette de buluşmak istedik. Türkiye'de pek bilinmeyen ve çok tartışılacak bir nikah türü. Aslında nikahların en derin ve ulvi olanı."