Seyhan Soylu, Ata Çağlayan ile örfi nikah kıydı! Bomba açıklamaları kriz çıkardı: ''Ahirette buluşmak istedik''
Flash TV ekranlarında yayılanan 'Al Sana Haber' programında sunuculuk yapan Seyhan Soylu, geçtiğimiz gün Ata Çağlayan ile örfi nikah kıyddığını açıkladı. Örfi nikahın ne olduğuna anlam vermeyen takipçileri için de ayrı bir açıklama yaptı, herkes şaşkınlıklar içinde kaldı.
Flash TV ekranlarının Al Sana Haber programında sunucu ve moderatör olan 56 yaşındaki Seyhan Soylu Ata Çağlayan ile örfi nikah kıydı. Sevenlerine bu haberi sosyal medya hesabından verdi. Takipçileri ilk önce ne olduğunu anlamasalar da daha sonra Soylu'nun yaptığı açıklamalarla konu çaıklığıa kavuştu. Bakın Seyhan Soylu neler söyledi...
Moderatör Seyhan Soylu, bir süre önce sosyal medya hesabından Banu Noyan'ın eski eşi Ata Çağlayan ile birlikte olduğunu duyurdu. "Eğer karşılık duygusal bir şey olursa ilk sizler öğreneceksiniz" diyen Soylu, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaparak örfi nikah kıydıklarını duyurdu.
'Örfi nikahla evlendik, diğer ritüellere başlıyoruz'
Seyhan Soylu, Instagram hesabından yaptığı nikah paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ata Çağlayan'la örfi nikah ile evlendik. Haftaya diğer ritüellere başlıyoruz. Her din, mezhep, inançta evlenip ahirette de buluşmak istedik. Türkiye'de pek bilinmeyen ve çok tartışılacak bir nikah türü. Aslında nikahların en derin ve ulvi olanı."
'Zengin olsak da gönlümüz fakir'
"Bilirsiniz her yıl Mısır'a tatile giderim. Eski Mısır'da fakirlerin nikahını duymuştum. Aracısız Allah'a akit. Karı ve koca arasında olan bir tek Allah'ın şahitliğinde bir nikah türüdür örfi nikah. Tamamen iki kişi arasında Allah'ın şahitliğinde söz verme...