Seyhan Erdağ ilk kez konuştu! '3 yıl hapsi isteniyor' açıklamalarına yanıt
Son olarak çalıştığı Tv8 kanalından ayrılan Seyhan Erdağ, bir aracın camını kırdığı ve sileceklerini havaya kaldırdığı gerekçesiyle 3 yıl hapsinin istendiği haberleri hakkında ilk kez açıklama yaptı.
Daha önce pek çok ünlü isimle girdiği polemiklerle adını duyuran magazin muhabiri Seyhan Erdağ, uzun süre sessizliğini korumasının ardından yeniden gündeme geldi. Bildiğiniz üzere İstanbul Fatih'te geçtiğimiz aylarda gündeme gelen olayda Seyhan Erdağ'ın bir aracın camını kırdığı ve sileceklerini kırdığı söylenmişti.
Erdağ ise, suçsuz olduğunu ifade ederek yolunu kapatan aracın sadece sileceklerini kaldırdığını iddia etmişti. Ancak bugün ortaya çıkan bir haber, olayı yeniden tozlu raflardan indirdi. Habere göre savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda ünlü gazeteci hakkında 'Mala zarar verme' suçundan dava açıldı. 3 yıla kadar hapsi istenen ünlü magazinci ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı söylendi.
Kendi haberime rastladım: Seyhan Erdağ ise, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yukarıda çıkan haberlere tepki gösterdi. Erdağ, "Bu sabah Hürriyet Gazetesi'ni okurken kendi haberime rastladım." diyerek şu ifadeleri kullandı:
3 yıl hapsim istenmiyor: "Öfkeme hakim olamamışım, 3 yıl hapsim isteniyormuş. 3 YIL HAPSİM İSTENMİYOR, 5 BİN TL VE 1 TOP İSTENİYOR Ben de "ünlü" biri olarak açıklamamı buradan yapayım bari"