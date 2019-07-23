Seyhan Erdağ ilk kez konuştu! '3 yıl hapsi isteniyor' açıklamalarına yanıt

Erdağ ise, suçsuz olduğunu ifade ederek yolunu kapatan aracın sadece sileceklerini kaldırdığını iddia etmişti. Ancak bugün ortaya çıkan bir haber, olayı yeniden tozlu raflardan indirdi. Habere göre savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda ünlü gazeteci hakkında 'Mala zarar verme' suçundan dava açıldı. 3 yıla kadar hapsi istenen ünlü magazinci ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı söylendi.