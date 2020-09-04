Şeyh Fatih Nurullah'tan yeni ses kaydı! Tüh Allah belanı versin! Peşinde 40 bin adam var

Senin çocuğun bize 20 liralık lokumu çok gördü'

Baba F.A. konuşmanın başında tepkisini şöyle dile getirdi: “Sen benim çocuğuma ne yaptın? Ben onu merak ediyorum. Ya ben senin kapına geldim, misafirine hizmet ettim. Ben senin kapında durdum ciğeri 5 para etmez Hasan ile Hüsrev'ine köpeklik yaptım, köpeklik. Çoluğumla çocuğumla onların y.. yalayacak kadar köpeklik yaptım. Bir Ramazan boyunca annem, babam, ben, A., F., E., kime hizmet ettik? 30 gün boyunca... Senin çocuğun bize 20 liralık lokumu çok gördü. Sen benim çocuğuma ne yaptın? Ben kendimden zaten geçmişim. Benim sebebim sen mi olacaksın?"