Şeyh Fatih Nurullah'tan yeni ses kaydı! Tüh Allah belanı versin! Peşinde 40 bin adam var
12 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki şeyhi Fatih Nurullah'ın ikinci ses kaydı çıktı! İtiraflarını sürdüren sapık şeyhe, küçük kızın babası F.A., "Tüh senin Allah belanı versin. Ulan bir de peşinde 40 bin tane adam var. Sana yakışır mı" diye bağırıyor. Nurullah mahkemede de arsızca cinsel istismarı itiraf edip "Büyütülecek birşey değil" diyor.
Müridinin 12 yaşındaki kızını cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine konulan Uşşaki tarikatı şeyhlerinden 'Fatih Nurullah' takma adıyla bilinen Eyüp Fatih Şağban'ın iğrençliği itiraf ettiği ikinci ses kaydı da ortaya çıktı. İstismara uğrayan küçük kızın babası F.A.'nın 'kızıma ne yaptın' sorusu üzerine yaşananları doğrulayıp, küçük kızın iç çamaşırlarını çıkardığını, vücuduna dokunduğunu kabul eden Fatih Nurullah, “Hafif bir ağlama oldu. Ben bıraktım. O kadar yani" diyor. Fatih Nurullah önceki ses kaydında da "Bu iş ortaya çıkarsa intihar ederim ya da buralardan giderim" diyerek her şeyi itiraf ediyordu.
Mahkemede de itiraf etti
Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde bulunan dergâhta yaşanan iğrenç cinsel istismar gerçekleşti. Dergahı basan jandarma şeyh Fatih Nurullah'ı gözaltına aldı ve mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Fatih Nurullah mahkemede, ses kayıtlarıyla aynı doğrultuda ifade vererek, “Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok. İleri gitmedi. Pişmanım” dedi. Olayın 3-4 ay önce meydana geldiğini söyleyen Şağban ifadesinde kendisinden para istendiğini de iddia etti.
Uşşaki şeyhi Fatih Nurullah'ın ikinci ses kaydında da iğrenç itiraflar sürüyor. Yeni ses kaydında baba, kızıyla konuştuktan sonra Fatih Nurullah’la konuşuyor. “Sen ne yaptın benim çocuğuma” diyen baba, Nurullah’a tepki gösteriyor. Konuşmada, babanın olayın ayrıntılarını öğrendiğini belirtmesinin ardından Fatih Nurullah yaptığı istismarı kabul etmek zorunda kalıyor.
Senin çocuğun bize 20 liralık lokumu çok gördü'
Baba F.A. konuşmanın başında tepkisini şöyle dile getirdi: “Sen benim çocuğuma ne yaptın? Ben onu merak ediyorum. Ya ben senin kapına geldim, misafirine hizmet ettim. Ben senin kapında durdum ciğeri 5 para etmez Hasan ile Hüsrev'ine köpeklik yaptım, köpeklik. Çoluğumla çocuğumla onların y.. yalayacak kadar köpeklik yaptım. Bir Ramazan boyunca annem, babam, ben, A., F., E., kime hizmet ettik? 30 gün boyunca... Senin çocuğun bize 20 liralık lokumu çok gördü. Sen benim çocuğuma ne yaptın? Ben kendimden zaten geçmişim. Benim sebebim sen mi olacaksın?"