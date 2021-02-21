Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri sessizliklerini bozdular! 'Cenazemi bile kaldıramaz' demişti
Seyfi Dursunoğlu'nun kriz çıkaran mirasıyla ilgili Dursunoğlu'nun avukatı ile mirası dava eden yeğenleri Evren Saydan ve Erhan Saydan'ın avukatı açıklama yaptı.
Huysuz Virjin tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020’de 87 yaşında hayatını kaybetti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar’daki eviyle bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bıraktı.
Dursunoğlu’nun vefatının ardından vasiyetini yasal mirasçılarından çoğu onaylamıştı. Geçtiğimiz günlerde yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan itiraz ederek dava açması büyük ses getirmişti.
Usta sanatçının diğer yeğeni Güliz Buyrukbilen'in avukat kızı Gizem Özköseoğlu, vasiyetnameyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Özköseoğlu, vasiyetnamenin hukuken usulüne uygun olarak düzenlendiğini söyledi.