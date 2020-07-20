Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) son yolculuğuna uğurlanıyor vasiyetini yerine getirilemedi

Vasiyeti yerine getirilemedi

Dursunoğlu, katıldığı bir programda "Vücudumun toprak altına konulmasını istemiyorum. Ben vücudumu kadavra olarak kullanılmak üzere bağışladım. Öldükten sonra tıp okuyan arkadaşlara faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.