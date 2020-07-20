Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) son yolculuğuna uğurlanıyor vasiyetini yerine getirilemedi
Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 87 yaşında vefat etti. Seyfi Dursunoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’ndan son yolculuğuna uğurlanıyor. Ünlü sanatçı, Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
Cenazeye sanat camiasından bir çok isim katıldı. Deniz Seki, Gülben Ergen ve Armağan Çağlayan usta ismi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Vasiyeti yerine getirilemedi
Dursunoğlu, katıldığı bir programda "Vücudumun toprak altına konulmasını istemiyorum. Ben vücudumu kadavra olarak kullanılmak üzere bağışladım. Öldükten sonra tıp okuyan arkadaşlara faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.