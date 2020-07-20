Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) son yolculuğuna uğurlandı vasiyeti yerine getirilemedi
Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 87 yaşında vefat etti. Seyfi Dursunoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’ndan son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı, Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
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Cenazeye sanat camiasından bir çok isim katıldı. Deniz Seki, Gülben Ergen ve Armağan Çağlayan usta ismi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
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Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze törenine katılan şarkıcı Deniz Seki, konuşmakta zorlandı.
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Usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Armağan Çağlayan ise ağlamaktan konuşamadığını söyledi.
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