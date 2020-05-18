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Seyahat yasakları kalkıyor! İstanbul'da seyahat yasağının kalkması için 8 hafta beklenecek

Koronavirüste normalleşme adımları yavaş yavaş atılırken, seyahat yasağı uygulanan 15 büyükşehir için de yol haritası belli oldu. Bazı şehirlerde 4, bazı şehirlerde 8 haftalık periyotta seyahat yasağı kaldırılacak.

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Bilim Kurulu, seyahat yasaklarının kaldırılması konusunda bazı iller için 4 hafta, bazıları için de 8 haftalık bir süre belirledi. Buna göre, seyahat kısıtlamasının kaldırılması için İstanbul’da vakaların düşmeye başlamasından itibaren 8 hafta beklenmesi gerektiği belirtildi. İstanbul için seyahat yasağı en erken ne zaman kalkacağı da belli oldu.

Vaka sayısı 25 Mart'tan sonra 1000'in altına düşecek

Bilim Kurulu'nda yapılan simülasyonlarda ise her şey yolunda gider ve geçen haftaki insan hareketliliğinin olumsuz bir etkisi olmazsa, günlük vaka sayısının 25 Mayıs’tan sonra 1000'li rakamların altına düşmesinin ihtimal dahilinde olduğu belirtildi. Ancak, vaka sayısında öngörülmeyen bir artış olursa ve bu artış trendi üç-dört gün devam ederse, normalleşme adımlarının atılması askıya alınacak, gerekirse yeni kısıtlamalar getirilecek.

İstanbul için 8 haftalık bekleme süresi

Türkiye gazetesinin haberine göre Bilim Kurulu, seyahat yasaklarının kaldırılması konusunda bazı iller için 4 hafta, bazıları için de 8 haftalık bir süre belirledi. Buna göre, halen 15 ilde devam eden seyahat kısıtlamasının bayramdan sonra bazı illerde kaldırılabileceği, ancak İstanbul’da vakaların düşmeye başlamasından itibaren 8 hafta beklenmesi gerektiği belirtildi.

İstanbul'a seyahat yasağı Temmuz'da kalkacak

Mevcut vaka eğrisinden hareketle yapılan simülasyonlarda, İstanbul’daki seyahat yasağının temmuzun ilk haftasına kadar devam etmesi gerektiği görüşü öne çıktı.

Sokağa çıkma yasağı bayramdan sonra bitiyor

Öte yandan Hürriyet'te yer alan bir habere göre 30 büyükşehir ve Zonguldak’la başlayıp halen 15 kentte uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da bayramdan sonra tamamen sonlandırılması planlanıyor. Erdoğan, tedbirlere uyulması durumunda “Ramazan’ın ardından çifte bayram yaşayacağız” açıklaması yapmıştı. Kabine toplantısında seyahat yasağının kaldırıldığı illere kademeli ve kontrollü olmak üzere yenilerinin eklenmesi de bekleniyor.

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