Seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu! İstanbul, İzmir ve Ankara dahil...
Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler 3 Haziran itibariyle sona eriyor. İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında olduğu 15 ile giriş-çıkış yasağının 3 Haziran'da kaldırılması planlanıyor. Parklar ve sahiller de açılacak...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta şehirlere giriş-çıkış yasakları getirilmişti. Yeni normal döneme geçişle ilk olarak 7 il ve ardından da 9 ilde seyahat yasağı kaldırılmıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 15 ilde ise giriş-çıkış yasağı 3 Haziran’a kadar uzatılmıştı. Alınan bilgiye göre, 3 Haziran'da seyahat yasakları uzatılmayacak ve yasak sona ermiş olacak. Diğer normalleşme adımları neler olacak? İşte ayrıntılar...
Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu illerde önümüzdeki bir hafta yeni vaka ve ölüm sayılarına bakılarak adım atılacak. Veriler ve Bilim Kurulu’ndan çıkacak tavsiye kararları da dikkate alınarak 15 şehirde giriş-çıkış yasaklarının 3 Haziran’da kaldırılması planlanıyor.
İl bazında yasak konulabilir
Virüsün yayılmasında olumsuz bir seyir durumunda ise il bazında yasakların sürebileceği belirtiliyor. Bu şehirlerde de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları’nca il geneli, ilçe veya bölgesel bazda yasaklar uygulanabilecek.
Maske ve mesafe şartıyla parklar ve sahiller açılıyor
Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açılıyor.