Seyahat yasağı ve 65 yaş yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor

Gözler Ankara'dan gelecek son dakika habere çevrildi. 65 ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ile seyahat kısıtlaması kalkıyor mu? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yaptığı toplantıda son kararı veriyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.

Toplantının ardından açıklama yapılacak

Toplantı, dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Seyahat, 65 yaş ve 20 yaş altı yasağı

Gelecek haftadan itibaren Ankara’da mesaisine başlaması planlanan Erdoğan’ın bakanlardan brifing alacağı kabinenin en önemli gündem maddesi normalleşme süreci olacak. Kabinede 3 Haziran’da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı da toplantıda karara bağlanacak. Genel beklenti haftasonu da yine kısıtlama olacağı yönünde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs tedbirleriyle ilgili "20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizin sokağa çıkış yasağıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak" bilgisini paylaştı.

20 yaş altına izin var mı?

Geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü için verilen memleket izni uygulamasının 20 yaş altındaki gençler için de sınavların ardından gündeme gelebileceği ifade ediliyor.