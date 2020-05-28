Seyahat yasağı kalkıyor mu? Bugün Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklayacak

65 yaş üstü yasaklar bir süre sonra kalkacak

Bu yasakların ikinci dalganın yaratılmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor. Planlamaya göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen yasağın bir süre sonra toplu alanlara girme sınırlandırmasıyla kalkabileceği ifade ediliyor.