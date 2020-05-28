Seyahat yasağı kalkıyor mu? Bugün Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün son kez video konferansla yapılacak kabine toplantısından 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasaklarıyla ilgili önemli kararlar çıkması bekleniyor. 15 ile seyahat yasağının kalkması bekleniyor...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Huber Köşkü’nden video konferans yöntemiyle son kez yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık edecek. Gelecek haftadan itibaren Ankara’da mesaisine başlaması planlanan Erdoğan’ın bakanlardan brifing alacağı kabinenin en önemli gündem maddesi normalleşme süreci olacak. Kabinede 3 Haziran’da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.
65 yaş üstü yasaklar bir süre sonra kalkacak
Bu yasakların ikinci dalganın yaratılmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor. Planlamaya göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen yasağın bir süre sonra toplu alanlara girme sınırlandırmasıyla kalkabileceği ifade ediliyor.
Bakan Koca: 65 yaşa yeni düzenleme yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs tedbirleriyle ilgili "20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizin sokağa çıkış yasağıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak" bilgisini paylaştı.
20 yaş altına izin var mı?
Ayrıca geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü için verilen memleket izni uygulamasının 20 yaş altındaki gençler için de sınavların ardından gündeme gelebileceği ifade ediliyor.