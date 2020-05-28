Seyahat ve 65 yaş yasağı kalkıyor mu? Kabine toplandı Erdoğan açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün son kez video konferansla yapılacak kabine toplantısı başladı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasaklarıyla ilgili önemli kararlar çıkması bekleniyor. Kararları Erdoğan açıklayacak...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Huber Köşkü’nden video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı başladı. Gelecek haftadan itibaren Ankara’da mesaisine başlaması planlanan Erdoğan’ın bakanlardan brifing alacağı kabinenin en önemli gündem maddesi normalleşme süreci olacak. Kabinede 3 Haziran’da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Kararları Erdoğan canlı yayında açıklayacak...
65 yaş üstü yasaklar kalkar mı? : Bu yasağın ikinci dalgaya sebep olmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor. Planlamaya göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen yasağın bir süre sonra toplu alanlara girme sınırlandırmasıyla kalkabileceği ifade ediliyor.
Bakan Koca: 65 yaşa yeni düzenleme yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs tedbirleriyle ilgili "20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizin sokağa çıkış yasağıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak" bilgisini paylaştı.
20 yaş altına yasak ne zaman kalkar?
Geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü için verilen memleket izni uygulamasının 20 yaş altındaki gençler için de sınavların ardından gündeme gelebileceği ifade ediliyor.