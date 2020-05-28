Seyahat ve 65 yaş yasağı kalkıyor mu? Kabine toplandı Erdoğan açıklayacak

65 yaş üstü yasaklar kalkar mı? : Bu yasağın ikinci dalgaya sebep olmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor. Planlamaya göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen yasağın bir süre sonra toplu alanlara girme sınırlandırmasıyla kalkabileceği ifade ediliyor.