Şevval Sam'ın gençlik sırrı ortaya çıktı! Kim derki 52 yaşında...
Türk televizyonunun ve müziğinin unutulmaz isimlerinden Şevval Sam, 52 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. "Yasak Elma" dizisindeki Ender karakteriyle hafızalara kazınan ve sahne çalışmalarıyla da dikkat çeken Sam, güzelliğinin sırrını ve hayata bakış açısını samimiyetle paylaştı.
Sam, YouTube’da yayınlanan 'Paşa Paşa Muhabbetler’ programına konuk olarak, yaşlanmayı sevdiğini ve yaşla ilgili bir sorunu olmadığını dile getirdi. "Yaşlanıyorum ve yaşlanmayı şu açıdan seviyorum: Bir kere hala hayattayım. Ben yaşam heyecanı yüksek biriyim. Birden fazla yaşım var; bu yüzden yaş sorunum yok." dedi. Bu açıklamasıyla izleyenlerin gönlünü kazanan Sam, yaşını bir sayısal değerden çok, ruhsal bir deneyim olarak gördüğünü belirtti.
Şevval Sam, "Kaç yaşındasın?" sorusuna verdiği cevapla da izleyicileri şaşırttı: "Oyun yaşım 15, hayal yaşım 10, enerjim 15, üretim yaşım 25." Bu açıklamalarıyla yaşlanmanın, sadece bir sayı olduğunu vurgulayan Sam, genç kalmanın sırrının da sürekli olarak yeniliklere ve hayallere açık olmak olduğunu belirtti.
Ünlü sanatçı, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Bir sürü yaşım olduğu için 52 yıldır da bu gezegendeyim. Ben bedene kıymet veren biriyim. Bu beden içinde öğreniyorum her şeyi. Yaşam enerjisi yüksek olunca stresle, kaygıyla eskitmiyorsun bedenini." Şevval Sam, sağlıklı ve enerjik kalmanın sadece dış görünüşle değil, içsel bir dinamikle de bağlantılı olduğunun altını çizdi.
Şevval Sam’ın bu sözleri, sadece güzellik değil, sağlıklı bir yaşam tarzı ve içsel huzurun önemine dair önemli bir hatırlatma oldu. Hem bedensel hem de ruhsal olarak genç kalmanın sırrı, Sam'ın yaşama karşı pozitif yaklaşımında gizli.