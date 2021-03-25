Şevval Sam'ın acı olayı gün yüzüne çıktı karavanının plakasını hep saklıyordu
FOX TV Yasak Elma dizisinin Ender'i Şevval Sam'ın karavanı hakkında ortaya çıkan üzücü hikaye, sevenlerini şaşırttı.
Son zamanlarda sürekli olarak karavanında vakit geçiren ve dışına süslemeler yapan Şevval Sam'ın yıllar önce aldığı minibüsü karavana çevirdiği ortaya çıkmıştı. Fakat verdiği bir röportaj esnasında Sam'ın karavanının plakasını saklamak istemesi dikkatlerden kaçmamıştı.
Şevval Sam'ın neden karavanının plakasının gözükmemesini istediği ortaya çıktı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sam'ın karavanının plakasının saklamak istemesinin altında üzen bir hikaye var.
2005 yılında Aksihar'da bulunan Sam'ın 'prenses' adını taktığı ve yeşile boyattığı karavanıyla Zeytinliova yol kavşağında yeşil ışıkta geçerken ters yönden motosikletiyle gelen Adem Genbaşı'na çarptığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre korkunç kazada tek gözü görmeyen Genbaşı'nın, kaldırıldığı hastanede geçirdiği ameliyat sonrası yaşamını yitirdiği öğrenildi.