Şevval Sam'dan pek bilinmeyen oğlu hakkında bomba itiraf: Mükemmel anne değildim

Şevval Sam'dan pek bilinmeyen oğlu hakkında bomba itiraf: Mükemmel anne değildim
Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin Ender'i Şevval Sam, Metin Tekin ile olan evliliğinden doğan Taro adlı oğlu hakkında ilk kez konuştu.
Ses ve oyunculuk kariyerini bir arada yürüten Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajıyla gündeme geldi. Sam, 1993–1999 yılları arasında evli kaldığı Metin Tekin'den olan oğlu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Madame Figaro dergisine röportaj veren Şevval Sam, mükemmel bir anne olmadığını belirtti. Şevval Sam, oğlu Taro hakkında şu ifadeleri kullandı:
“23’ünde doğurdum. Naif bir gençtim. Mükemmel anne değildim. Bugün bende Şevval olarak ne varsa Taro’nun büyük payı var. Beni hata yapmaktan alıkoydu, farkındalığıma odaklanmamı ve kendimden memnun olmamı sağladı.”
Cumhuriyet konseri ücreti tepki çekmişti: Öte yandan Şevval Sam, Cumhuriyet Bayramı'nda verdiği konserden 62 bin 500 TL, almasıyla günlerce konuşulmuş ve kimi kesimden tepki çekmişti.