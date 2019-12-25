Şevval Sam'dan Kanal İstanbul Projesi'ne tepki! "Ölüm fermanıdır..."

"Bu İstanbul için ölüm fermanındır"

Türkiye'nin kilitlendiği projeyle ilgili tartışmalar sürerken Şevval Sam, Kanal İstanbul ile ilgili tepkisini Twitter'dan dile getirdi. Sam bir İstanbullu olarak projeye karşı olduğunu belirten Sam, "Bu İstanbul için bir ölüm fermanıdır! Hayır! Hayır! Hayır!" yazdı.