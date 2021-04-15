FOX TV'nin entrikası eksik olmayan dizisi Yasak Elma'da son zamanlarda sıklıkla oyuncu değişiklikleri yaşandı. Hatta geçtiğimiz haftalarda senaryonun değiştiği bile iddia edildi. Yasak Elma'da değişimin nedenin bir rüya olduğu ortaya çıkınca ise izleyici derin bir nefes aldı.