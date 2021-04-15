Şevval Sam Yasak Elma'nın Kaya'sı Barış Kılıç ile paylaştı 'Mutlu musunuz'
Şevval Sam, Yasak Elma dizisine geri dönen Barış Kılıç ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı, hayranları mest oldu.
FOX TV'nin entrikası eksik olmayan dizisi Yasak Elma'da son zamanlarda sıklıkla oyuncu değişiklikleri yaşandı. Hatta geçtiğimiz haftalarda senaryonun değiştiği bile iddia edildi. Yasak Elma'da değişimin nedenin bir rüya olduğu ortaya çıkınca ise izleyici derin bir nefes aldı.
Yasak Elma dizisinde yaşanan son gelişme ise Kaya karakterini canlandıran Barış Kılıç’ın sürpriz bir şekilde geri dönmesi oldu.
Kaya karakterini oynayan oyuncunun hikayeye yeniden dahil olması, en çok da Şevval Sam’ın hayat verdiği Ender ile Kaya aşkının yarım kalmasına üzülenleri çok sevindirdi.
Hayranlarının Yasak Elma'daki karakterlerinin harflerinden oluşturdukları 'Enkay' olarak adlandırdıkları çiftin hikayeleri gençlik yıllarında başlamıştı.