Şevval Sam Sadakatsiz dizisinin oyuncusu oğlu Taro Emir'in sevgilisi için bakın ne dedi
CİHANGİR'de görüntülenen Şevval Sam, oğlu Taro Emir'in sevgilisi hakkındaki sözüyle dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde Sadakatsiz'in yakışıklı oyuncusu Tarık Emir Tekin ve sevgilisi Sofia, Şevval Sam'ı karavanında ziyaret etti. Bu sırada açık bir otoparkta karavanı üzerinde çizim yapan Şevval Sam, kendisine sürpriz yapan oğlu Tarık Emir ve sevgilisiyle ayaküstü sohbet etti.
Tarık Emir Tekin, yabancı sevgilisi Sofia ile henüz evliliği düşünmediğini ''Annemle tanışıyorlar. Yok abi yok, 23 yaşındayım hiç düşünmüyorum'' sözleriyle anlatmıştı.
Bu konu üzerine şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki gün Cihangir'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Reklam için toplantı yaptığını söyleyen Sam, "Şimdi başka bir toplantıya daha gidiyorum" ifadelerini kullandı.