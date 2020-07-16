Şevval Sam FOX TV Yasak Elma dizisinin ne zaman başlayacağını duyurdu

Pazartesi akşamları FOX TV ekranlarında fırtınalar estiren Yasak Elma dizisi artık seyirci ile buluşmak için hazırlıklar yapmaya başladı. Yasak Elma'nın birbirinden başarılı oyuncuları sete çıktı. Koronavirüs salgını sebebiyle zorunlu olarak sezon finali yapan dizi 74. bölümüyle yayın hayatına geri dönecek.