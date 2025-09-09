BIST 10.486
Şevval Şahin’in resmi hizmete mahsus kartlı aracına işlem başlatıldı

2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin'in bindiği aracındaki "Resmi Hizmete Mahsustur" kartı için yasal işlemin başlatıldığı açıklandı.

Şevval Şahin’in resmi hizmete mahsus kartlı aracına işlem başlatıldı - Resim: 1

İş insanı Burak Ateş ile birliktelik yaşayan Şevval Şahin, önceki akşam İstanbul Bebek'te bir otelden çıkarken, aracındaki kart dikkat çekti. 

Şevval Şahin’in resmi hizmete mahsus kartlı aracına işlem başlatıldı - Resim: 2

Aracın ön camındaki "Resmi Hizmete Mahsustur" kartında aracın Ticaret Bakanlığı'na ait olduğu öne sürüldü.

Şevval Şahin’in resmi hizmete mahsus kartlı aracına işlem başlatıldı - Resim: 3

Şahin, kız arkadaşları ile eğlence gezisinin ardından bir otelden çıkan manken, otelden özel koruma ve şoförlü araçla ayrılmıştı. 

Şevval Şahin’in resmi hizmete mahsus kartlı aracına işlem başlatıldı - Resim: 4

Aracın camında ise Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Resmi Hizmete Mahsustur" yazılı kart olması dikkat çekmişti.

