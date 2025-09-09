Şevval Şahin’in resmi hizmete mahsus kartlı aracına işlem başlatıldı
|
2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin'in bindiği aracındaki "Resmi Hizmete Mahsustur" kartı için yasal işlemin başlatıldığı açıklandı.
İş insanı Burak Ateş ile birliktelik yaşayan Şevval Şahin, önceki akşam İstanbul Bebek'te bir otelden çıkarken, aracındaki kart dikkat çekti.
Aracın ön camındaki "Resmi Hizmete Mahsustur" kartında aracın Ticaret Bakanlığı'na ait olduğu öne sürüldü.
Şahin, kız arkadaşları ile eğlence gezisinin ardından bir otelden çıkan manken, otelden özel koruma ve şoförlü araçla ayrılmıştı.
Aracın camında ise Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Resmi Hizmete Mahsustur" yazılı kart olması dikkat çekmişti.
