Şevval Şahin'in defile sonrası pozları olay oldu takipçileri ikiye ayrıldı
Fashion Week Istanbul kapsamında podyuma çıkan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in pozları olay oldu. Instagram'da takipçileri o pozlar yüzünden tartıştı.
Şevval Şahin, Youtube'da katıldığı bir programda, yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Şahin, Türkçe konuşurken aralarda kullandığı İngilizce kelimelerle sosyal medyada ti'ye alınmıştı.
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Ünlü model, açıklamalarından sonra şimdi de Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Fashion Week Istanbul'da podyuma çıkan Şahin, defile sonrası fotoğraflarını paylaştı.
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Bazı takipçileri, Şahin'in mor ve derin bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarda photoshop olduğunu öne sürdü.
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Kullanıcılar, Şahin'in bacak boyunu daha uzun göstermek için karelerini photoshoptan geçirdiğini iddia etti.
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