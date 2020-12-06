Şevval Şahin'in bikinili pozları olay oldu takipçilerini ikiye böldü: Açlık grevinde heralde
2018 Türkiye Güzeli 21 yaşındaki Şevval Şahin, tatil paylaşımlarıyla tartışma konusu oldu.
Şevval Şahin, geçtiğimiz haftalarda CNN Türk'te yayımlanan Sorgu Sual adlı programla adından söz ettirdi. Sunucuların sorduğu bazı sorulara cevap veremeyince sosyal medya lincine uğrayan Şahin, şimdilerde özüne döndü ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Yaşadıklarından dolayı zor günler geçiren Şevval Şahin, Bali'den yaptığı paylaşımlarla mutluluğunu gözler önüne serdi.
Yiğit Marcus Aral ile Bali'de tatil yapan Şahin bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Ünlü mankenin fotoğrafları sosyal medyada tartışma konusu oldu.