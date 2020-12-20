Şevval Şahin'in bikinili pozları alay konusu oldu: Zerre kadar bir seksilik göremiyorum
2018 Türkiye Güzeli 21 yaşındaki Şevval Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozu alay konusu oldu.
Şevval Şahin, geçtiğimiz haftalarda CNN Türk'te yayımlanan Sorgu Sual adlı programla adından söz ettirdi. Sunucuların sorduğu bazı sorulara cevap veremeyince sosyal medya lincine uğrayan Şahin, şimdilerde özüne döndü ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Yaşadıklarından dolayı zor günler geçiren Şevval Şahin, Bali'den yaptığı paylaşımlarla mutluluğunu gözler önüne serdi.
Yiğit Marcus Aral ile Bali'de tatil yapan Şahin bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Şahin bikinili pozuna yazdığı "Kraliçe ve kaplanı özel mahallelerinde ürperiyor. Not: Son resim kahveden önceki doğru bir temsilimdir" notu olay oldu.