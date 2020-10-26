Şevval Şahin'i destekleyen Hazal Kaya bakın neler yazdı CNN Sorgu Sual'i terk etmişti
CNN Türk'te yayımlanan Sorgu Sual programında sorulara cevap veremeyen Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi.
Sıklıkla cesur ve iddialı pozlarıyla gündem olan Şevval Şahin, geçtiğimiz gün CNN Türk'te yayımlanan Sorgu Sual programına konuk oldu. Programda iki sunucunun sorduğu ''İstiklal Marşı'mızı biliyor musun? Fahrettin Koca kimdir? Atatürk'ün bir sözünü söyler misin?'' gibi sorulara cevap veremeyen Şahin, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk eden Şevval Şahin'i programın sunucuları konuşup ikna etmiş ve Şahin yayına devam etmişti. Sorulan soruları yanıtlayamayan Şahin' ise tepkiler bir çığ olup giderek büyümüştü.
Şahin'e tepki yağarken bir yandan da destek geldi. Eski model Deniz Akkaya, oyuncu Hazal Kaya, sunucu Tanem Sivar sosyal medya hesabından Şevval Şahin'e destek verdi.
Eski model Deniz Akkaya, Şevval Şahin'e destek vererek, şunları yazdı:
"Kimse kusura bakmasın yayına sırf aşağılamak için konuk çağırmak yayıncılık etik kurallarına sığmaz. Bu vicdanı bir meseledir. Ben de defalarca eleştirdim programımda. Evet, yaptığı hatalar var. Ama yayıncılık bu değil. Konuk programın namusudur, böyle tecavüz edemesiniz. CNN Türk hiç yakışmadı."