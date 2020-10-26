Şevval Şahin'i destekleyen Hazal Kaya bakın neler yazdı CNN Sorgu Sual'i terk etmişti

Eski model Deniz Akkaya, Şevval Şahin'e destek vererek, şunları yazdı:

"Kimse kusura bakmasın yayına sırf aşağılamak için konuk çağırmak yayıncılık etik kurallarına sığmaz. Bu vicdanı bir meseledir. Ben de defalarca eleştirdim programımda. Evet, yaptığı hatalar var. Ama yayıncılık bu değil. Konuk programın namusudur, böyle tecavüz edemesiniz. CNN Türk hiç yakışmadı."