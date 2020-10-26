Şevval Şahin'e Pınar Altuğ Hazal Kaya destek oldu demediklerini bırakmadılar

Pınar Altuğ şunları yazdı:

"Bir kadının başka bir kadını 'kendince' rezil etmeye çalışması ve bununla böbürlenip reyting almaya çalışması üstelik de saygın bir haber kanalında sonra da 'kadına şiddete karşıyız' söylemleri... Şiddet sadece el kaldırmak mı? Soruları bildi bilmedi kısmına gelemiyorum bile."