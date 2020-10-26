Şevval Şahin'e Pınar Altuğ Hazal Kaya destek oldu demediklerini bırakmadılar
CNN Türk'te yayımlanan Sorgu Sual programında sorulara cevap veremeyen Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi. Pınar Altuğ, Hazal Kaya sunuculara demediğini bırakmadı.
Sıklıkla cesur ve iddialı pozlarıyla gündem olan Şevval Şahin, geçtiğimiz gün CNN Türk'te yayımlanan Sorgu Sual programına konuk oldu. Programda iki sunucunun sorduğu ''İstiklal Marşı'mızı biliyor musun? Fahrettin Koca kimdir? Atatürk'ün bir sözünü söyler misin?'' gibi sorulara cevap veremeyen Şahin, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk eden Şevval Şahin'i programın sunucuları konuşup ikna etmiş ve Şahin yayına devam etmişti. Sorulan soruları yanıtlayamayan Şahin' ise tepkiler bir çığ olup giderek büyümüştü.
Şahin'e tepki yağarken bir yandan da destek geldi. Eski model Deniz Akkaya, oyuncu Hazal Kaya, sunucu Tanem Sivar ve Pınar Altuğ sosyal medya hesabından Şevval Şahin'e destek verdi.
Pınar Altuğ şunları yazdı:
"Bir kadının başka bir kadını 'kendince' rezil etmeye çalışması ve bununla böbürlenip reyting almaya çalışması üstelik de saygın bir haber kanalında sonra da 'kadına şiddete karşıyız' söylemleri... Şiddet sadece el kaldırmak mı? Soruları bildi bilmedi kısmına gelemiyorum bile."