Şevval Şahin ölümden döndü! Köpek balıklarıyla burun buruna...
Ünlü model ve Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, Miami tatilinde köpek balıklarıyla burun buruna gelerek ölümden döndüğünü anlattı.
Özel hayatı ve çarpıcı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen model Şevval Şahin, Miami tatilinde köpek balıklarıyla burun buruna geldi. Elektrikli sörf yapan tescilli güzel, denizde köpek balıklarıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı.
Miami'de köpek balığı tehlikesi atlattı
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Yiğit Marcus Aral'la yaşadığı aşk yüzünden sık sık gündem olan model Şevval Şahin, Miami'de köpek balığı tehlikesi atlattı. Hemen kıyıya dönen Şahin, yaşadığı korkuyu sosyal medyada anlattı. Köpek balığı Şahin'i korkuttu.
Geçtiğimiz aylarda Yiğit Marcus Aral ile ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Şevval Şahin, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Genelde asla böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım, bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum."