Sevval Şahin mini bikinisiyle Kendal Jenner'a taş çıkardı! Olay pozlar
2018 Miss Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını yayımladı. Şahin'in Miami pozlarını sosyal medya hesabından paylaşınca, Kendall Jenner'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşıma benzetildi.
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yarışmadan birinci ayrılarak bir anda popüleritesini arttıran Şahin, çıktığı tatilden paylaştığı pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Miami'de tatilini yapan Sevval Şahin, sosyal medya hesabını aktif kullanırken, paylaşımında ulunduğu pozda Kendall Jenner’a benzetildi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Kendall kısa bir süre önce benzer bir paylaşımda bulunmuş ve 10 milyonu aşan bir beğeni almıştı.
Ayna karşısında bikinisiyle çekilen pozunu yayınlayan Şahin, paylaşımına "Bana 'Babasının uzun bacaklısı' diyorlar" notunu düştü.
Şevval Şahin'in bu pozu Kardashian/Jenner ailesinin son dönemde en çok konuşulan isimlerinden olan Kendall Jenner'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşıma benzetildi.