Sevval Şahin mini bikinisiyle Kendal Jenner'a taş çıkardı! Olay pozlar

Miami'de tatilini yapan Sevval Şahin, sosyal medya hesabını aktif kullanırken, paylaşımında ulunduğu pozda Kendall Jenner’a benzetildi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Kendall kısa bir süre önce benzer bir paylaşımda bulunmuş ve 10 milyonu aşan bir beğeni almıştı.