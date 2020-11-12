Şevval Şahin küvette köpük banyosu yaptığı anları paylaştı sınırları zorladı
Şevval Şahin, olay paylaşımlarına sosyal medya hesabı Instagram'dan devam ediyor. Bu kez küvette olduğu anları paylaştı.
Şevval Şahin, geçtiğimiz haftalarda CNN Türk'te yayımlanan Sorgu Sual adlı programla adından söz ettirdi. Sunucuların sorduğu bazı sorulara cevap veremeyince sosyal medya lince uğrayan Şahin, şimdilerde özüne döndü ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
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Yaşadıklarından dolayı zor günler geçiren Şevval Şahin, Miami'de yaptığı paylaşımlarla mutluluğunu gözler önüne serdi.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şahin, son olarak küvetten video paylaştı.
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Yüzüne maske uygulayıp köpük banyosu yapan Şahin, paylaşımına "Bana daha çok köpük verin" notunu ekledi.
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