Şevval Şahin İstiklal Marşı'nı okuyamayınca stüdyoyu terk etti! Sosyal medyada alay konusu oldu

Her platformda “Türk olmakla gurur duyuyorum” diyen Şahin programda kendisine yöneltilen “Türk olmakla ilgili ne biliyorsunuz?” sorusuna “Bir Türk kadını benim için her zaman özgüvenli olmayı bilen, kendi ayakları üzerinde duran ve nereden geldiğini unutmayandır” diyerek yanıtladı.