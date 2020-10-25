Sevval Şahin İstiklal Marşı okuyamadı bakanı bilemedi stüdyoyu terk etti
Şevval Şahin, CNN TÜRK’te dün yayınlanan ‘Sorgu Sual’ programında verdiği yanıtlar olay oldu.
TÜRKİYE güzeli Şevval Şahin, pandemi döneminde düzenlediği partiler ile tepkilerin odağı olmuştu. Parti sonrası 10 arkadaşının korona olması sonucu "Abartıldığı kadar vaka yok" büyük yankı uyandırmıştı.
Türkiye güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'ün Sorgu Sual programına katıldı.
Her platformda “Türk olmakla gurur duyuyorum” diyen Şahin programda kendisine yöneltilen “Türk olmakla ilgili ne biliyorsunuz?” sorusuna “Bir Türk kadını benim için her zaman özgüvenli olmayı bilen, kendi ayakları üzerinde duran ve nereden geldiğini unutmayandır” diyerek yanıtladı.
Ünlü model programda kendisine yöneltilen “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, “Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?”, “Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?” sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşadı